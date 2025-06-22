У списку – Дмитрук та Онищенко: Зеленський запровадив нові санкції

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, які "співпрацюють з окупантом на нашій землі".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ глави держави.

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Хто потрапив під санкції

Володимир Зеленський заявив, що нові санкції стосуються 13 фізичних та 8 юридичних осіб, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію.

І це сьогодні тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. Маємо інформацію від спеціальних служб – реагуватимемо принципово,

– наголосив президент.

За його словами, незабаром також будуть наступні санкційні рішення.

Зеленський підкреслив, що наразі Україна активно виявляє схеми, які працюють на користь росіян, і блокує їхню діяльність. Також ведеться робота над тим, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів.

Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну,

– підсумував Володимир Зеленський.

Відомо, що під санкції потрапив колишній народний депутат Артем Дмитрук. В Україні його підозрюють у нападі на правоохоронця та військовослужбовця. Після втечі Дмитрука до Великої Британії його оголосили в міжнародний розшук і заочно арештували. Наразі прокуратура готує пакет документів для його екстрадиції.

Також до списку внесли колишнього народного депутата Олександра Онищенка. У 2021 році повідомлялося, що він отримав громадянство Росії.

Серед компаній, які потрапили під санкції, 6 зареєстровані на Кіпрі, а ще 2 — у Росії.