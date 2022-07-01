Україна повинна перемогти, щоб світ мав мирне життя, – Зеленський на 4GameChangers Festival

Росія – одна держава, яка зараз контролює життя величезної кількості країн. Володимир Зеленський закликав світ змінити це.

Зараз Росія створила загрозу для всіх. Про це президент сказав під час свого онлайн-виступу на 4GameChangers Festival, який відбувся у Відні.

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Все потрібно припинити до кінця року, – Зеленський

Зараз величезна кількість держав перебуває у заручниках Кремля, який створив загрозу голоду. Через дії Росії може виникнути міграційне цунамі, яке торкнеться навіть Австрії. Крім того, Москва створює загрозу для функціонування професійний та незалежних ЗМІ. Адже Кремль щороку витрачає мільярди доларів на поширення теорій змов та своєї пропаганди по цілому світу.

Зеленський зазначив, що зараз гаманці всіх європейців залежні від Росії – саме вона встановлює ціни на газ та нафту.

Одна держава не може ламати життя всій Європі. Ця гра має змінитися! Україна дає шанс зробити потрібні кроки. Україна дає час, щоб встигнути їх зробити. Ми зобов'язані перемогти в цій війні, розпочатій Росією, щоб надії всіх нормальних людей на мирне та прогресивне майбутнє змогли реалізуватися,

– наголосив президент.

Він зазначив, що припинити це потрібно до кінця 2022 року. Інакше всі зрозуміють, що демократичний світ не може захиститись.

Дуже важливо передбачити реальне покарання за порушення міжнародного права. Зараз всі очікують, щоб глянути, чи покарають російських злочинців. Якщо ж окупанти не відповідатимуть за свої злочини, то інші країни можуть повторити їхні дії. Зеленський підкреслив, що світу доведеться розбиратися в цьому ще сотні років.

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