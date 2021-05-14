Зеленський на 5 років продовжив мито на вивіз брухту чорних металів

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Президент Володимир Зеленський 14 квітня підписав закон для продовження експортного мита на брухт чорних металів. Таким чином ставка мита діятиме ще 5 років.

Джерело:

Офіс Президента

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 27 квітня 2021 року. Його підтримав 291 народний депутат.

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Документ продовжує до 15 вересня 2026 року термін дії ставки вивізного мита – 58 євро за тонну на відходи та брухт чорних металів.

Для чого продовжили дію експортного мита

  • Продовживши дію мита, створили умови для недопущення дефіциту брухту чорних металів в Україні.
  • В Офісі Президента зауважили, що це сприятиме безперебійній роботі української металургійної промисловості, а також збереже робочі місця та збільшить податки, що надходять до бюджету.
  • Крім того, проєкт повинен сприяти зниженню викидів парникових газів у атмосферу. 

У пресслужбі президента зазначили, що ініціатива відповідає намірам України приєднатися до Європейського зеленого курсу. Річ у тім, що переробляння брухту на сталь потребує лише третьої частини затрат енергії у порівнянні з виробництвом сталі з первинної сировини.

Зверніть увагу! Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування.

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