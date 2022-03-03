Зеленський на 8 день війни дав велике інтерв'ю: головні тези

Володимир Зеленський на 8 день війни дав велике інтерв'ю. Президент розповів про ситуацію в Україні.

Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами на вулиці Банковій, що у Києві. Це трапилось 3 березня – на 8 день героїчної боротьби наших військ проти російських окупантів.

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У нас особлива держава та дуже особливі люди

Президент України запевнив, що у нас дуже міцні люди, зокрема, тероборона. Володимир Зеленський пригадав, що навіть під обстрілами військовим винесуть їсти чи води. Президент запевнив, що саме через це так впевнено разом із ЗСУ та народом захищає державу.

Бо у нас особлива держава й дуже особливі люди. І я не хочу, щоб їх знищували. Хочу, щоб вони залишились, і не тільки в історії про Україну, як легенді про 300 спартанців. Я не хочу цього,

– запевнив Президент.

Окупанти з собою привезли крематорії, вони самі їх несуть

Президент України Володимир Зеленський прокоментував "мобільні крематорії", які привезли із собою окупанти. Він акцентував на тому, що це ще одна демонстрація небажання Росії рахувати своїх людей.

Вони несуть крематорії для себе ж. Це жах. Я не розумію, що це за людина, яка може планувати такі акти геноциду і нацизму,

– сказав Президент.

За словами глави держави, Кремль посилає своїх солдатів, як "м'ясо".

Якби не був президентом – пішов би у тероборону

Володимир Зеленський зізнався, що якби не був Президентом України, вступив би до лав тероборони. За жодних умов він не склав би зброю. Верховний Головнокомандувач Збройних сил України зауважив, що сьогодні він є гарантом не лише Конституції, але й свого народу.

Якби я не був президентом, я б сьогодні був у територіальній обороні. Я давав би харчі, стріляв би, допомагав би, я б робив те, що мені казали. Але якби мені сказали: "Ти повинен скласти зброю", я б цього не зробив,

– заявив Зеленський.

Президент пригадав, що ми захищаємо свою землю.

Хочу, щоб матері забрали хлопців (окупантів – 24 канал), така смерть – це не по-людськи

Президент Володимир Зеленський висловився щодо загиблих російських військових на території України. Він заявив, що хоче, аби їхні матері забрали тіла своїх синів.

"Мені 45-й рік. У мене донька такого віку (як окупанти – 24 канал). Це жахливо! Я не можу навіть уявити собі, що це майже такі ж хлопці... Вони (за віком – 24 канал) можуть бути моїми дітьми. Або дітьми таких людей, як я, мого покоління", – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що в Україні загинуло багато військових з Росії. За словами президента, їх повинен судити Бог, а не крематорій.

Я хочу, щоб ці матері зрозуміли... Щоб вони приїхали і забрали. І навіть тих хлопців, які загинули вже тут... Загинуло їх багато! І навіть зараз я б не хотів, щоб їх у крематорії залишали. Їхні матері навіть не будуть знати, за що, чому і де. Це неправильно! Це не по-людськи! Бо Бог єдиний. Навіть якщо тебе послали і ти вирішив вбивати інших людей – тебе судити повинен Бог, а не крематорій,

– зазначив Зеленський.

Президент сказав, що окупантів повинен судити Бог. Він додав: Україна відкриє доступ російським матерям.

"Нехай вони приїдуть і заберуть своїх дітей", – резюмував президент.

Кінець світу вже стався

Президент заявив, що Україна зараз є "парканом" між цивілізацією і не цивілізацією. Очільник нашої держави попросив забути про усілякі пророцтва цивілізації Мая і сценарії апокаліпсису. На переконання Зеленського, кінець світу уже стався.

Забудьте про будь-які Мая, апокаліпсис, кінець світу тощо. Кінець світу вже стався. Якщо ми не можемо зупинити такі кроки, то це і є кінець світу, цього світу, і кінець світу для таких людей (як Путін – 24 канал),

– емоційно наголосив Володимир Зеленський.

До слова, Президент України додав, що не відрізає від цивілізації народ Росії і звичайних людей. Різниця у тому, що вони, росіяни, бояться вийти на вулицю, сказати своєму президенту (так, як кажуть українці самому Зеленському) те, що їх не влаштовує.

Головні важливі цитати з інтерв'ю Президента України

Відповідаючи на питання про страх втрати близьких та України, Президент сказав: " Як будь-яка людина, ми всі хочемо жити . Якщо людина не боїться втратити життя своє чи своїх дітей – це нездорова людина".

. Якщо людина не боїться втратити життя своє чи своїх дітей – це нездорова людина". Коментуючи допомогу Заходу, Президент подякував та сказав, що це запізно .

. Говорячи про ненажерливість Росії, Володимир Зеленський додав: "Далі буде Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща". На думку нашого Президента, росіяни "будуть йти до Берлінської стіни".

Про атаку біля Успенського Собору: "Російська бомба, випущена на церкву Московського патріархату, – це так Путін "захищає"?".

Володимир Зеленський знову наголосив, що Україна хоче запровадити закриття неба: " Ми хочемо запровадити закриття неба, тому що вбивають наших людей… Дайте літаки, якщо не маєте сміливості закрити небо".

Коментуючи відносини із Польщею: "Проблем із Польщею у нас немає, Дуда – той лідер, який мене питає, що я зараз роблю. Це потужні відносини, ми друзі. Але нам потрібні літаки (для закриття неба – 24 канал)".

Про Путіна: "Мені нецікаво дивитися в ці очі". Президент розповів, що після першої зустрічі з Лавровим у США, той подзвонив у росЗМІ та збрехав про їхню розмову.

Володимир Зеленський про дітей: "Що залишиться після мене? Мої діти. Тому я хочу, щоб вони були живі".

Президент України звернувся до Путіна: "Ми не нападаємо на Росію, і не збираємось. Ми не в НАТО. Йди геть із нашої землі, або сядь зі мною за стіл переговорів. Чого ти боїшся?" Додав: "Я не хочу говорити з Путіним, а мушу з ним говорити".

Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на території України станом на 3 березня

"Ми втрачаємо деякі міста, де зайшли окупанти, це правда. Але в окуповані містечка Росія блокує в'їзд для українських гуманітарних вантажів, щоб показати, як вони привозять свою гуманітарку".

"Росіяни забирають харчі з наших магазинів, а за пів години роздають їх на площі як допомогу від себе".

"У мене немає питань до Ердогана, адже він один з гарантів безпеки".

"Україна заслужила бути на рівні з Німеччиною й іншими країнами ЄС".

"У лісі, по той бік кордону, розміщена десантно-штурмова бригада Білорусі: їм дали наказ наступати".

"Маріуполь залишається прикладом героїчного спротиву російській навалі".

"На окупованому Донбасі формують частини з резервістів, яких окупант перекидатиме на Харків".

"Оборона Києва продовжує відбиття атаки ворога. Противник зазнає втрат і не досягає цілей".



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