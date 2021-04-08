Підтримати бойовий дух: Зеленський вирушив на Донбас

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Президент Володимир Зеленський 8 квітня поїхав з робочою поїздкою на Донбас. Він відвідає військових на передовій.

Джерело:

Офіс Президента

Зеленський поїхав на передову

Президент поїде саме на передові позиції, де останнім часом бойовики систематично порушують режим припинення вогню. Зеленський спілкуватиметься з військовими, щоб підтримати їхній бойовий дух.

Тим часом В ОБСЄ закликали Росію до деескалації конфлікту на Донбасі

Деталей поїздки, у які саме точки на передовій, у пресслужбі Зеленського не зазначають.

Зверніть увагу! З початку доби 8 квітня російські найманці встигли 5 разів порушити режим тиші. Вони відкривали вогонь з артилерійської установки, мінометів та стрілецької зброї біля Пісків та Водяного. Під обстрілом загинув військовий Денис Юшко з Миколаївщини.

Попередній візит Зеленського на Донбас

Загострення на Донбасі: що відомо

  • Росія стягує армію до кордону з Україною. Таку заяву зробив Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.
  • Українська розвідка заявила: Росія планує вторгнення вглиб країни.
  • Водночас у соцмережах стали з'являтися відео, як в Росії перевозять важке озброєння і відбуваються польоти бойової авіації.
  • Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив перевірку бойової готовності своїх збройних сил.
  • Кремль заявив, що триматиме свої війська там, де йому заманеться. А у МЗС Росії навіть попросили Україну та НАТО припинити "нагнітати напружену ситуацію на Донбасі".


Ескалація на Донбасі: куди Росія тягне військо / Інфографіка 24 каналу