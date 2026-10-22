Зеленський вже завтра отримає докладну доповідь Віткоффа про переговори з Росією

Володимир Зеленський у п'ятницю, 23 жовтня, очікує отримати детальну доповідь від спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа про результати переговорів із Росією. Після цього українська, американська та європейська команди планують провести спільний брифінг.

Про це передають кореспонденти 24 Каналу.

Зеленський чекає на відповідь США

Володимир Зеленський розраховує у п'ятницю отримати від спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа детальну інформацію про переговори з російською стороною.

Передусім, завтра у мене буде бриф від Віткоффа, час узгодять наші команди. Я отримую бриф, потім буде спільний бриф, я думаю, наші команди з американцями, з європейцями,

– сказав Зеленський.

Під час поїздки до Києва Джаред Кушнер повідомив президенту про розмову з російською стороною. За словами президента, Росія нібито підтримує проведення тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії в листопаді. Водночас конкретні дата та місце потенційної зустрічі в повідомленні не уточнюються.

Окрім доповіді Віткоффа, український президент очікує протягом найближчих двох днів сигналів від державного секретаря США Марко Рубіо. Йдеться про питання, які вони обговорювали під час попередньої розмови.

Серед тем були робота Starlink в Україні, постачання ракет для протиповітряної оборони та надання американських розвідувальних даних. Ці питання мають важливе значення для обороноздатності України та подальшої координації зі Сполученими Штатами.

Водночас у четвер, 22 жовтня, Дональд Трамп зателефонував Ілону Маску та попросив його скасувати обмеження на використання військової версії Starlink в Україні. Система почала працювати стабільніше. Але деякі українські чиновники зазначили, що Starlink не відновив повну функціональність, однак швидкість роботи системи зросла порівняно з періодом дії обмежень.