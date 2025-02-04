Зеленський анонсував кілька жорстких пакетів санкцій

У зверненні 4 лютого Володимир Зеленський заявив, що готуються нові санкції. Вони стосуватимуться різних категорій людей.

Що відомо

Президент пояснив, що 4 лютого на засіданні РНБО були "важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні".

Нещодавно відбулися заміни керівників податкової служби та фінмоніторингу, і вже є перші результати. Результати щодо тіньових фінансових схем, які нарешті зупинені,

– сказав гарант.

Правоохоронним органам уже передали відповідні матеріали. Президент підкреслив, що розслідування мають бути об’єктивними. Тобто слід неупереджено підійти до встановлення справедливості, а не зважати на суспільний статус того, хто порушує закон.

За словами Зеленського, мова про різні категорії людей – і олігархів, і посадовців, і депутатів. А також тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти.

Ідеться про мільярди гривень.

Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів,

– заявив президент.

Утім, поки не ясно, чи стосуватимуться ці санкції олігархів, посадовців і депутатів, про яких ішлося вище.