Зеленський анонсував кілька жорстких пакетів санкцій
У зверненні 4 лютого Володимир Зеленський заявив, що готуються нові санкції. Вони стосуватимуться різних категорій людей.
Що відомо
Президент пояснив, що 4 лютого на засіданні РНБО були "важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні".
Нещодавно відбулися заміни керівників податкової служби та фінмоніторингу, і вже є перші результати. Результати щодо тіньових фінансових схем, які нарешті зупинені,
– сказав гарант.
Правоохоронним органам уже передали відповідні матеріали. Президент підкреслив, що розслідування мають бути об’єктивними. Тобто слід неупереджено підійти до встановлення справедливості, а не зважати на суспільний статус того, хто порушує закон.
За словами Зеленського, мова про різні категорії людей – і олігархів, і посадовців, і депутатів. А також тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти.
Ідеться про мільярди гривень.
Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів,
– заявив президент.
Утім, поки не ясно, чи стосуватимуться ці санкції олігархів, посадовців і депутатів, про яких ішлося вище.