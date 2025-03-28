Зеленський анонсував термінову зустріч у вузькому колі щодо контингенту

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Києві пройде термінова зустріч у вузькому колі, яка стосуватиметься безпекових питань для України

Про це він заявив він час брифінгу у п'ятницю, 28 березня, передає 24 Канал. Він уточнив, що зустріч планується у вузькому колі представників генштабів основних країн.

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Хто приїде до України

Український президент зауважив, що до Києва прибудуть не всі охочі допомогти у питанні розміщення контингенту.

Дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло – Франція, Британія та Україна точно будуть,

– повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, вищезгадані країни вже зробили "трикутник" у питанні безпеки для України.

"Ми покажемо нашу інфраструктуру, пропрацюємо наше спільне бачення. Ми домовилися, що після цього одразу буде зустріч вже не на рівні військових, а зустріч на рівні радників з національної безпеки. І продовжиться підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки", – резюмував він.

Нагадаємо, напередодні президент заявив, що Україна потребує озброєних миротворців, оскільки ОБСЄ не довела свою ефективність з 2014 року. Україна прагне залучити до миротворчої місії озброєні сили союзників, а не місії під егідою ООН або ОБСЄ, через відсутність у них відповідного мандату.