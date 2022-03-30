Зеленський і Байден обговорили оборонну підтримку в морі, на суші й у небі, – ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів годинну телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом.

Глава держави розповів Байдену про ситуацію на полі бою та поділився з президентом США власними прогнозами розвитку подій.

До теми Байден пообіцяв Зеленському додаткові 500 мільйонів доларів допомоги

Також президент вкотре розповів про злочини окупантів проти мирного населення та героїчні зусилля українців, які захищають незалежність та цілісність своєї країни.

Президенти обговорили підтримку Україні

Президенти обговорили конкретну підтримку, яка посилить оборонні спроможності України "у воді, на суходолі та в повітрі"

Нам потрібен мир, а він настане лише тоді, коли в нас буде сильна позиція на полі бою. Наш дух міцний, рішучості достатньо, але нам потрібна ваша невідкладна підтримка,

– сказав Байдену Володимир Зеленський.

Окрім цього, лідери обговорили наступний пакет болючих санкцій проти Росії, переговорний процес і питання безпекових гарантій для України.

На додачу Володимир Зеленський подякував США за черговий пакет гуманітарної допомоги обсягом 1 мільярд доларів і за додаткові 500 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки.

Вас може зацікавити – Чому США переоцінили Росію: думка американського генерала у відео