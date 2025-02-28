Зустріч у Білому домі переросла в словесну перепалку Зеленського з Трампом і Венсом

Під час зустрічі у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський посперечався з американськими посадовцями щодо дипломатії як шляху вирішення конфлікту з Росією.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова президента.

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Зеленський заявив, що дипломатії для врегулювання війни не достатньо

Володимир Зеленський під час розмови з Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом зазначив, що війна в Україні триває з 2014 року. Розпочалася вона багато років тому, і тривала за президентства Обами, першого строку Трампа, Байдена, і продовжується зараз. Увесь цей час Владімір Путін окуповував території та вбивав людей, порушуючи всі домовленості, які раніше були підписані з Україною.

Я вже підписував угоду із Путіним, в присутності Макрона та Меркель. Про яку дипломатію тут йдеться?

- зазначив Зеленський.

Суперечка між Володимиром Зеленським та високопосадовцями США була тривалою та гучною. Президент України зазначив, що Сполучені Штати не проживали стан війни. Президент Трамп додав, що зараз "ми перебуваємо на межі третьої світової війни" та зазначив, що чудово розуміє ситуацію в Україні, але їм не може диктувати, що робити, адже є "неповагою до США".

Президент США сказав, що Україна дійсно має великі проблеми, які потрібно вирішувати. Також Трамп додав, що Зеленський вже багато сказав під час зустрічі.

Ви вже багато наговорили. Ваша країна перебуває у великій біді. Ви не виграєте цей конфлікт,

– заявив Дональд Трамп.

Трамп також заявив, що якби не американська зброя, то війна б в Україні закінчилася за два тижні. У відповідь Зеленський пригадав російський наратив про "Київ за три дні".

Вам потрібно бути вдячним. Ваші люди вмирають, у вас закінчуються війська, а ви нам кажете: "Я не хочу припинення вогню, я хочу те, я хочу се". Якщо ми укладемо угоду про припинення вогню зараз, ваші люди припинять помирати. Припинення вогню настане швидше, ніж мирна угода... Але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте. Це не дуже добре. Це не дуже мило з вашого боку,

– сказав президент США.

Зеленський і Трамп сперечалися під час зустрічі: дивіться відео

Загалом суперечка Володимира Зеленського і Дональда Трампа тривала близько 6 хвилин на очах у медійників. Після цього продовжилося нетривале обговорення нагальних питань між президентами.