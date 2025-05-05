Аж розплакалися: Зеленський у парламенті Чехії зробив фото з українками-прибиральницями

Президент Зеленський 5 травня прибув із візитом до Чехії. Під час запланованих заходів він сфотографувався з українками-прибиральницями.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на медіаконсультанта Палати депутатів Даніеля Моравця. Саме він зробив одне із фото.

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Українки спостерігали за зустріччю із сусідньої кімнати

Українки працюють прибиральницями у чеському парламенті, де президент Зеленський мав зустрічі з парламентарями.

У перерві між цим він помітив, як жінки спостерігали за його візитом із сусідньої кімнати через скло. Після цього він запросив їх зробити спільне фото.

Фотографував їх Даніель Моравець, а також віцеспікерка Катаріна Ришава.

Медіаконсультант Палати депутатів розповів, що українки були так зворушені, що аж розплакалися після цього.

Нагадаємо, що під час візиту президента Зеленського до Праги Україна та Чехія домовилися про відкриття школи для навчання українських пілотів на базах Чехії, щоб навчати їх керувати винищувачами F-16 та L-39. Також обговорили дипломатичні зусилля задля миру та засоби тиску на Росію.