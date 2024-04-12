Зеленський приїхав до Чернівців: яка мета візиту

Володимир Зеленський приїхав до Чернівців. Там він зустрівся з представниками Світового конгресу українців та взяв участь у засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.

Зустріч із представниками Світового конгресу українців відбулася 12 квітня на території Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Сторони обговорили, як активізувати міжнародну підтримку та зберегти увагу світу до України.

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Як минула зустріч президента зі Світовим конгресом українців

Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Світового конгресу українців, яка прибула до Чернівців із Бухареста, де відбувається саміт СКУ.

У саміті беруть участь більш ніж 200 очільників і представників українських громад із 55 країн світу.

Наша зустріч – це дуже важливий сигнал для громад наших партнерів. Це важливий сигнал підтримки для українців, які щоденно боронять нашу державу, а також для цивільних людей,

– сказав Президент.

Президент також наголосив на важливості активної роботи Світового конгресу українців з урядами, парламентами та громадами іноземних країн, щоб забезпечувати міжнародну підтримку України.

Він окремо відзначив, що Світовий конгрес українців підтримує освітні програми для українських дітей, наголосивши, що це дуже важливо.

Я знаю, що у вас є багато освітніх і культурних програм, які ви реалізуєте на різних континентах. Дуже важливо, щоб наші діти, які зараз за кордоном, не втратили українську культуру. Програми, книжки, мова – цей напрям також дуже важливий. Ми хочемо потім повертати наших дітей в Україну та відбудовувати державу,

– сказав президент.

Володимир Зеленський подякував СКУ та громадським організаціям закордонних українців за підтримку нашої країни з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зі свого боку президент Світового конгресу українців Павло Ґрод наголосив, що головна мета сьогодні – перемога України над агресором, і СКУ завжди підтримуватиме свою державу на цьому шляху.

Ми всі горді бути українцями. А сьогодні українці стали на першому місці як найхоробріший народ в усьому світі,

– зазначив Павло Ґрод.

Президент України зазначив, що важливо, аби всі громадяни нашої країни дбали про державу і незалежність.

Зеленський взяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад

У Чернівцях Зеленський взяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Він наголосив, що "треба робити все, щоб збільшувати наші власні можливості".

Не втрачати часу, зміцнювати Україну. Водночас максимально комунікувати всім і на всіх рівнях із нашими партнерами, зокрема між громадами, щоб увага світу до України зберігалася,

– зазначив голова держави.

Володимир Зеленський акцентував, що нині найбільше уваги має бути до енергетики. Держава працює над тим, щоб посилити протиповітряну оборону й отримати потрібне енергообладнання, але чітке розуміння потреб має бути в кожній громаді. Він закликав уже готуватися до наступного опалювального сезону.

Також президент закликав проявляти максимальну увагу в кожній громаді до воїнів, які проходять лікування та реабілітацію, підтримувати їхні сім’ї, а також сприяти розвитку всіх оборонних виробництв і забезпечувати людей роботою.