Зеленський дав Героя України 139 військовим, із них 32 – посмертно

Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння 139 військовослужбовцям ЗСУ звання Героя України. На жаль, 32 отримали нагороду посмертно.

Усі вони відзначилися під час оборони української держави. Про це президент повідомив під час свого звернення в ніч на середу 16 березня, пише 24 канал.

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Володимир Зеленський також підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка":

Полковнику Гудзю Валерію Федоровичу (посмертно). За героїчну оборону Попасної в Луганській області.

Полковнику Котенку Сергію Леонідовичу (посмертно). Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.

Полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу (посмертно). Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників і ворожої техніки.

Майору Сбитову Павлу Олеговичу (посмертно). Завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.

Вічна пам'ять кожному, хто загинув за нашу Україну!

Про присвоєння звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка":

Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу. Його ефективні дії при обороні Херсонської області дали змогу нашим силам вийти з оточення і продовжити боротьбу.

Старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу. Завдяки його діям знищено дивізіон російських "Іскандерів".

Звернення Володимир Зеленського: дивіться відео