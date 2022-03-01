Зеленський дав Героя України командувачу ОТУ "Північ" Дмитру Красильникову

Президент України відзначив військових, що захищали Батьківщину від російських окупантів. Героя України дали командувачу ОТУ "Північ".

Про це заявив Володимир Зеленський під час брифінгу 28 лютого ввечері.

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Звання Герой України отримав бригадний генерал Дмитро Сергійович Красильников, командувач оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей, техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області,

– наголосив Зеленський.

Брифінг президента України 28 лютого: дивіться відео





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