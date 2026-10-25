Зеленський дав велике інтерв'ю українському ТБ: головні заяви

Володимир Зеленський дав ексклюзивне інтерв’ю. Глава держави розповів про відносини зі США, результати закритої зустрічі в Осло, відновлення роботи Starlink і доступу до розвідданих, а також перспективи тристоронніх переговорів у листопаді.

24 Канал зібрав головні заяви українського президента.

Про що говорив Зеленський?