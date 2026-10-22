Брехня Путіна, роль Трампа у переговорах і чи є загроза ядерки: головні заяви Зеленського

Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв'ю про повномасштабне вторгнення, українське військо та нинішню ситуацію в переговорному процесі. Глава держави розповів також про те, чому Володимир Путін боїться вступу України до ЄС.

Про це йдеться в подкасті The Diary Of A CEO. 24 Канал зібрав головні заяви президента з його промови.

Що сказав Зеленський під час інтерв'ю?