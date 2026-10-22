Брехня Путіна, роль Трампа у переговорах і чи є загроза ядерки: головні заяви Зеленського
Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв'ю про повномасштабне вторгнення, українське військо та нинішню ситуацію в переговорному процесі. Глава держави розповів також про те, чому Володимир Путін боїться вступу України до ЄС.
Про це йдеться в подкасті The Diary Of A CEO. 24 Канал зібрав головні заяви президента з його промови.
Що сказав Зеленський під час інтерв'ю?
"Коли президент Трамп говорить, що нам потрібно знайти компроміс, повірте мені: припинення вогню та початок переговорів – це вже величезний компроміс. Ненависть нікуди не зникне. Потрібні час і справедливість. Я багато разів намагався пояснити президенту США: просто зрозумійте нас. Сам факт готовності зупинитися на нинішніх позиціях – це вже величезний компроміс", – сказав глава держави. Володимир Зеленський розповів, що просив Дональда Трампа надати Україні ракети для ППО, якщо США не можуть змусити Росію припинити війну та погодитися на енергетичне перемир'я. Він наголосив, що зброя потрібна для захисту енергетичної інфраструктури, а не для ударів по інших цілях. За словами президента, Україна готова платити за ракети, а їхнє постачання фінансують європейські партнери. Однак, попри домовленості, Київ досі не отримав необхідного озброєння. Як пояснюють партнери, усі доступні ракети вже передали на Близький Схід. "Війна фактично почалася з окупації Криму", – висловився президент. Однак тоді, за словами Зеленського, вона не мала вигляду повномасштабних бойових дій, оскільки Україна не чинила опору. Як вважає президент, помилкою української влади була відсутність чітких наказів захищати територію країни. Зеленський переконаний, що якби такі розпорядження були, повномасштабної війни в її нинішньому вигляді могло б не статися. "Нашою помилкою було те, що ми не відкинули їх назад", – наголосив він. Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп має достатньо важелів впливу, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, зокрема завдяки жорстким санкціям, підтриманим Конгресом США. Водночас президент України не розуміє, чому американський лідер не використовує ці можливості. Зеленський також припустив, що напередодні проміжних виборів до Конгресу Трамп може більше зважати на ціни на енергоносії у США. "У чому проблема Росії? Якщо Україна стане частиною Європи, Росія розпадеться. Вона розвалиться, адже в ній живуть багато різних народів, сповідують різні релігії та існують абсолютно різні нації", – висловився президент. Після початку повномасштабного вторгнення в Україні оголосили мобілізацію, до війська масово долучалися добровольці. Завдяки цьому чисельність української армії зросла з 200 тисяч до 800 тисяч військових. При цьому, російське угруповання на всіх напрямках на території України налічувало близько 700 тисяч військових. Президент назвав це масштабним наступом. Володимир Зеленський заявив, що Росія поширювала неправдиві повідомлення про його втечу, сподіваючись, що українці почнуть залишати країну, побачивши, що їхній лідер їх покинув. Президент наголосив, що не міг залишити Київ, Офіс президента та людей, адже вважав би це зрадою власних принципів і Конституції України. За словами президента, неважливо, хто обіймає посаду президента США, доки Володимир Путін залишається при владі. Зеленський зазначив, що неможливо точно сказати, чи почала б Росія повномасштабне вторгнення у 2022 році, якби тоді США очолював Дональд Трамп. Я вважаю, що, серйозно, неважливо, хто президент, поки Путін там, Глава держави розповів про свій моральний стан під час війни. Він зізнався, що через війну переживає сильний біль і майже не спить. Попри щоденні труднощі, президент зберігає оптимізм і вірить у краще майбутнє. Важко, бо я виживаю разом зі своєю країною і своїм народом. І справді постає питання: чи настане завтра? І відповідь на це – так, настане, Зеленський також зазначив, що його підтримують діти, і найбільше він хоче, щоб вони пишалися своїм батьком. Президент попередив, що відведення українських військ зі сходу може дозволити Росії захопити нові міста. За його словами, Москва вимагає залишити Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку, а також наполягає на подальшому відступі ЗСУ. Зеленський наголосив, що Україна готова обговорювати гарантії безпеки, а припинення вогню назвав найбільшим компромісом. Водночас Росія прагне домогтися відведення українських сил ще далі. Давайте просто зупинимо цю війну. Але вони хочуть, щоб ми відійшли ще далі. І якщо ми відійдемо, де гарантії безпеки? Не кажучи вже про те, що це несправедливо, Володимир Зеленський заявив, що напередодні повномасштабного вторгнення Володимир Путін запевняв європейських лідерів, що Росія не нападатиме на Україну, хоча вже готувався до війни. Він збрехав їм усім. Він знав, що буде вторгнення. Він знав усе, За словами президента, Київ просив США заздалегідь надати зброю та запровадити санкції проти Росії, однак адміністрація Джо Байдена погодилася діяти лише після початку вторгнення. Зеленський назвав таку позицію помилковою, водночас зазначивши, що не йому судити Байдена.
– сказав президент.
– підкреслив Володимир Зеленський.
– підкреслив глава держави.
– підкреслив президент.
"Коли президент Трамп говорить, що нам потрібно знайти компроміс, повірте мені: припинення вогню та початок переговорів – це вже величезний компроміс. Ненависть нікуди не зникне. Потрібні час і справедливість. Я багато разів намагався пояснити президенту США: просто зрозумійте нас. Сам факт готовності зупинитися на нинішніх позиціях – це вже величезний компроміс", – сказав глава держави.
Володимир Зеленський розповів, що просив Дональда Трампа надати Україні ракети для ППО, якщо США не можуть змусити Росію припинити війну та погодитися на енергетичне перемир'я. Він наголосив, що зброя потрібна для захисту енергетичної інфраструктури, а не для ударів по інших цілях.
За словами президента, Україна готова платити за ракети, а їхнє постачання фінансують європейські партнери. Однак, попри домовленості, Київ досі не отримав необхідного озброєння. Як пояснюють партнери, усі доступні ракети вже передали на Близький Схід.
"Війна фактично почалася з окупації Криму", – висловився президент.
Однак тоді, за словами Зеленського, вона не мала вигляду повномасштабних бойових дій, оскільки Україна не чинила опору.
Як вважає президент, помилкою української влади була відсутність чітких наказів захищати територію країни. Зеленський переконаний, що якби такі розпорядження були, повномасштабної війни в її нинішньому вигляді могло б не статися. "Нашою помилкою було те, що ми не відкинули їх назад", – наголосив він.
Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп має достатньо важелів впливу, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, зокрема завдяки жорстким санкціям, підтриманим Конгресом США.
Водночас президент України не розуміє, чому американський лідер не використовує ці можливості. Зеленський також припустив, що напередодні проміжних виборів до Конгресу Трамп може більше зважати на ціни на енергоносії у США.
"У чому проблема Росії? Якщо Україна стане частиною Європи, Росія розпадеться. Вона розвалиться, адже в ній живуть багато різних народів, сповідують різні релігії та існують абсолютно різні нації", – висловився президент.
Після початку повномасштабного вторгнення в Україні оголосили мобілізацію, до війська масово долучалися добровольці. Завдяки цьому чисельність української армії зросла з 200 тисяч до 800 тисяч військових.
При цьому, російське угруповання на всіх напрямках на території України налічувало близько 700 тисяч військових. Президент назвав це масштабним наступом.
Володимир Зеленський заявив, що Росія поширювала неправдиві повідомлення про його втечу, сподіваючись, що українці почнуть залишати країну, побачивши, що їхній лідер їх покинув.
Президент наголосив, що не міг залишити Київ, Офіс президента та людей, адже вважав би це зрадою власних принципів і Конституції України.
За словами президента, неважливо, хто обіймає посаду президента США, доки Володимир Путін залишається при владі. Зеленський зазначив, що неможливо точно сказати, чи почала б Росія повномасштабне вторгнення у 2022 році, якби тоді США очолював Дональд Трамп.
Я вважаю, що, серйозно, неважливо, хто президент, поки Путін там,
Глава держави розповів про свій моральний стан під час війни. Він зізнався, що через війну переживає сильний біль і майже не спить. Попри щоденні труднощі, президент зберігає оптимізм і вірить у краще майбутнє.
Важко, бо я виживаю разом зі своєю країною і своїм народом. І справді постає питання: чи настане завтра? І відповідь на це – так, настане,
Зеленський також зазначив, що його підтримують діти, і найбільше він хоче, щоб вони пишалися своїм батьком.
Президент попередив, що відведення українських військ зі сходу може дозволити Росії захопити нові міста. За його словами, Москва вимагає залишити Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку, а також наполягає на подальшому відступі ЗСУ.
Зеленський наголосив, що Україна готова обговорювати гарантії безпеки, а припинення вогню назвав найбільшим компромісом. Водночас Росія прагне домогтися відведення українських сил ще далі.
Давайте просто зупинимо цю війну. Але вони хочуть, щоб ми відійшли ще далі. І якщо ми відійдемо, де гарантії безпеки? Не кажучи вже про те, що це несправедливо,
Володимир Зеленський заявив, що напередодні повномасштабного вторгнення Володимир Путін запевняв європейських лідерів, що Росія не нападатиме на Україну, хоча вже готувався до війни.
Він збрехав їм усім. Він знав, що буде вторгнення. Він знав усе,
За словами президента, Київ просив США заздалегідь надати зброю та запровадити санкції проти Росії, однак адміністрація Джо Байдена погодилася діяти лише після початку вторгнення. Зеленський назвав таку позицію помилковою, водночас зазначивши, що не йому судити Байдена.