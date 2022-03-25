Зеленський дав звання Героя України 7 нацгвардійцям, із них 5 – посмертно

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України сімом бійцям Національної гвардії, із них п'ятьом – посмертно. Своєю чергою державні нагороди отримали 359 наших захисників.

Про це президент повідомив у своєму відеозверненні до нації у ніч на 25 березня, пише 24 канал.

Читайте також Україна має бути в ЄС вже найближчим часом: Зеленський звернувся до Євроради та народів Європи

Зеленський дав Героя України

Глава держави підписав декілька дуже важливих указів про:

присвоєння звання Героя України сімом військовослужбовцям Нацгвардії, із них п'ятеро, на жаль, посмертно.

відзначення державними нагородами 240 військовослужбовців Національної гвардії України і 119 військовослужбовців Збройних Сил.

відзначення державними нагородами 14-ти керівників місцевих громад, місцевої влади.

відзначення державними нагородами 31-го медичного працівника.

присвоєння почесної відзнаки "Місто-герой України" Бучі, Ірпеню, Охтирці, Миколаєву.

Підписавши ці укази, я відчув, що насправді варто було би відзначити нагородами і присвоїти звання Героя мільйонам і мільйонам наших людей. Саме вам. Усім українцям і українкам, які роблять все, що можуть для перемоги. Для миру. Там, де вони є,

– зауважив Володимир Зеленський.

"Я вдячний кожному і кожній з вас. Кожному і кожній за цей місяць великої боротьби. І звичайно – нашим Збройним Силам, звичайно Нацгвардії, нашим прикордонникам, лікарям, рятувальникам, тероборонівцям, розвідникам, працівникам спеціальних служб і багатьом-багатьом людям, представника інших професій, хто береже наше життя. Хто береже нашу вільну Україну", – додав він.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео