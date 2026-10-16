Розвіддані від США, Starlink для ЗСУ і ракети до Patriot: головне з пресконференції Зеленського

Володимир Зеленський 16 жовтня взяв участь у саміті Європейського Союзу в Бельгії, де провів низку зустрічей з європейськими лідерами. За підсумками перемовин він дав пресбрифінг.

24 Канал зібрав головні заяви президента України з його промови.

На чому наголосив Зеленський під час свого виступу?