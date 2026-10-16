Розвіддані від США, Starlink для ЗСУ і ракети до Patriot: головне з пресконференції Зеленського
Володимир Зеленський 16 жовтня взяв участь у саміті Європейського Союзу в Бельгії, де провів низку зустрічей з європейськими лідерами. За підсумками перемовин він дав пресбрифінг.
24 Канал зібрав головні заяви президента України з його промови.
На чому наголосив Зеленський під час свого виступу?
Зеленський заявив, що йому "легше мати справу з Трампом, ніж із Путіним". Він наголосив, що Україна відстоює свої інтереси та має законне право захищатися від російської агресії. За словами президента, пріоритетом залишається завершення війни дипломатичним шляхом, однак Путін наразі не демонструє готовності до реальних переговорів. Якщо Росія не погоджується на енергетичне перемир'я, дайте нам ракети", Зеленський усміхнувся у відповідь на запитання, чи зробив Трамп його "цапом-відбувайлом". Трамп багато разів говорив: "Зупиніть убивства", але Росія нас вбиває на нашій території, Він додав, що Росія продовжує наступ і не готова навіть до замороження війни. За словами глави держави, Путін прагне захопити схід України, але цим його амбіції не обмежуються: Москва також перевіряє на міцність Європу та НАТО. Президент заявив, що мета Росії – знищення України, а не лише захоплення Донбасу. Він нагадав про спробу окупувати Київ на початку вторгнення та зазначив, що Москва перевіряє реакцію Європи, порушуючи її повітряний простір дронами. Поки Україна стоїть, менше ескалації буде з Росії. Ми стоїмо, інакше нас знищать, Зеленський заявив, що Європа працює над окремим форматом переговорів із Росією, який враховуватиме інтереси України та європейських країн. Він підтримує паралельні дипломатичні канали, які, за його словами, не виключатимуть жодну зі сторін. Зняття санкцій з Росії – був сюрприз для нас усіх, Зеленський заявив, що Україна не може погоджуватися на домовленості щодо дизпального, оскільки наступними можуть стати угоди про газ. Санкції будуть скасовані після укладення угод щодо газу, Президент утримався від відповіді про те, чи атакує Україна ворожі НПЗ. Не коментую деталі операцій Сил оборони України. Головне – давати відповідь агресору, а інші речі ви побачите, Працюємо над усіма можливостями, щоб Україна була максимально незалежною, Глава держави пояснив, що Starlink потрібен ЗСУ для доставки води й їжі військовим на передовій, а також для захисту цивільних від російських дронів. Відключали логістику і відключали захист цивільного населення. Тому це дуже неприємно, При цьому, обмеження на роботу Starlink для ЗСУ досі повністю не знято. Зеленський уточнив, що швидкість Starlink підвищили, але вона ще не відновилася до попереднього рівня. Через обмеження до 78 кілометрів на годину українські військові не могли ефективно перехоплювати реактивні "Шахеди", які летіли швидше за 400 кілометрів на годину. Десятки країн діляться з Україною розвідданими, При цьому інформація про пуски балістики надходить саме від США. Київ працює з Парижем та іншими партнерами над додатковими можливостями зв'язку. Президент заявив про дефіцит ракет PAC-2 і PAC-3 для Patriot: За його словами, Україна не є пріоритетом постачання, адже більшість боєприпасів спрямовують на Близький Схід. Ракети Київ отримує через програму PURL за кошти Європи та використовує насамперед для захисту енергетичної інфраструктури. Зеленський заявив, що Україна очікує три F-16 від Бельгії до кінця року. За його словами, українські пілоти вже успішно збивають цими літаками швидкісні реактивні "Шахеди". Зеленський наголосив, що Україна хоче отримати заморожені російські активи до того, як Москва зможе ними скористатися. Росія дуже хоче повернути заморожені активи,
– Зеленський звернувся до США.
– Зеленський.
– наголосив глава держави.
– Зеленський
– додав президент.
– заявив Зеленський.
– Зеленський.
– сказав президент.
– Зеленський.
– Зеленський
Зеленський заявив, що йому "легше мати справу з Трампом, ніж із Путіним". Він наголосив, що Україна відстоює свої інтереси та має законне право захищатися від російської агресії.
За словами президента, пріоритетом залишається завершення війни дипломатичним шляхом, однак Путін наразі не демонструє готовності до реальних переговорів.
Якщо Росія не погоджується на енергетичне перемир'я, дайте нам ракети",
Зеленський усміхнувся у відповідь на запитання, чи зробив Трамп його "цапом-відбувайлом".
Трамп багато разів говорив: "Зупиніть убивства", але Росія нас вбиває на нашій території,
Він додав, що Росія продовжує наступ і не готова навіть до замороження війни. За словами глави держави, Путін прагне захопити схід України, але цим його амбіції не обмежуються: Москва також перевіряє на міцність Європу та НАТО.
Президент заявив, що мета Росії – знищення України, а не лише захоплення Донбасу. Він нагадав про спробу окупувати Київ на початку вторгнення та зазначив, що Москва перевіряє реакцію Європи, порушуючи її повітряний простір дронами.
Поки Україна стоїть, менше ескалації буде з Росії. Ми стоїмо, інакше нас знищать,
Зеленський заявив, що Європа працює над окремим форматом переговорів із Росією, який враховуватиме інтереси України та європейських країн. Він підтримує паралельні дипломатичні канали, які, за його словами, не виключатимуть жодну зі сторін.
Зняття санкцій з Росії – був сюрприз для нас усіх,
Зеленський заявив, що Україна не може погоджуватися на домовленості щодо дизпального, оскільки наступними можуть стати угоди про газ.
Санкції будуть скасовані після укладення угод щодо газу,
Президент утримався від відповіді про те, чи атакує Україна ворожі НПЗ.
Не коментую деталі операцій Сил оборони України. Головне – давати відповідь агресору, а інші речі ви побачите,
Працюємо над усіма можливостями, щоб Україна була максимально незалежною,
Глава держави пояснив, що Starlink потрібен ЗСУ для доставки води й їжі військовим на передовій, а також для захисту цивільних від російських дронів.
Відключали логістику і відключали захист цивільного населення. Тому це дуже неприємно,
При цьому, обмеження на роботу Starlink для ЗСУ досі повністю не знято. Зеленський уточнив, що швидкість Starlink підвищили, але вона ще не відновилася до попереднього рівня. Через обмеження до 78 кілометрів на годину українські військові не могли ефективно перехоплювати реактивні "Шахеди", які летіли швидше за 400 кілометрів на годину.
Десятки країн діляться з Україною розвідданими,
При цьому інформація про пуски балістики надходить саме від США. Київ працює з Парижем та іншими партнерами над додатковими можливостями зв'язку.
Президент заявив про дефіцит ракет PAC-2 і PAC-3 для Patriot: За його словами, Україна не є пріоритетом постачання, адже більшість боєприпасів спрямовують на Близький Схід.
Ракети Київ отримує через програму PURL за кошти Європи та використовує насамперед для захисту енергетичної інфраструктури.
Зеленський заявив, що Україна очікує три F-16 від Бельгії до кінця року. За його словами, українські пілоти вже успішно збивають цими літаками швидкісні реактивні "Шахеди".
Зеленський наголосив, що Україна хоче отримати заморожені російські активи до того, як Москва зможе ними скористатися.
Росія дуже хоче повернути заморожені активи,