Зеленський доручив розробити формат технологічної Ставки: що він передбачає

Володимир Зеленський 25 жовтня доручив розробити формат технологічної Ставки. Найпріоритетнішим її напрямком президент назвав дрони.

Про це стало відомо за наслідками тривалої наради Зеленського з військовими, розвідкою, секретарем РНБО, урядовцями та Офісом.

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Технологічна Ставка

Так, Зеленський на нараді дав доручення зробити формат технологічної Ставки.

Найбільший пріоритет – це дрони, звісно. У тому числі дрони, які можуть збивати "Шахеди" та інші ударні безпілотники,

– розповів президент.

Зазначається, що на зустрічі ключовими було питання, що зараз обмежує можливості України, і як їх можна вирішити. Володимир Зеленський вказав, що є плани залучити громадянське суспільство до роботи над внутрішнім Планом перемоги.

Окрім цього, президент доручив ГУР разом із СБУ особливо зайнятись питаннями щодо визволення з російського полону цивільних осіб. Він додав, що зараз по цьому результати недостатні.