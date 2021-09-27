Зеленський доручив вакцинувати 70% держслужбовців за 2 тижні
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський заявив, що державні службовці мають отримати 2 дози вакцини від коронавірусу протягом двох тижнів. Повністю щепити мають 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади.
Відомства також мають відзвітувати про результати вакцинації працівників. Відповідне доручення президент дав під час селекторної наради з питань протидії пандемії COVID-19.
Зверніть увагу Обов'язкова вакцинація проти коронавірусу: перелік професій, які внесли в указ
Президент доручив щепити від коронавірусу 70% чиновників
Глава держави підкреслив, що за 2 тижні всі міністерства та центральні органи влади мають відзвітувати про перебіг вакцинації серед своїх співробітників. "Бажано, щоб було вакциновано двома дозами 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади", – повідомив Зеленський.
Зокрема в Міністерстві оборони щеплення двома дозами отримали 84% працівників, у Міністерстві внутрішніх справ – 68%. Президент назвав це хорошими показниками.
Також під час наради мовилося про те, що відповідних показників вакцинації хочуть досягти й серед педагогічних працівників.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що педагоги активно вакцинуються. Наразі вже понад 70% працівників закладів освіти отримали щеплення.
Обов'язкова вакцинація в Україні: останні новини
Кабінет Міністрів запровадив обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для громадян певних професій. Проєкт відповідного наказу вже підготувало Міністерство охорони здоров'я.
До попереднього списку потрапили:
- працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;
- місцевих державних адміністрацій;
- закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.
У разі ухилення чи відмови від вакцинації вчителів будуть відстороняти від роботи.