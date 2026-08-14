Зеленський не може знайти кандидата на посаду посла України у США, - Politico

Володимир Зеленський має серйозні труднощі з призначенням нового очільника посольства України у Вашингтоні. Після звільнення Ольги Стефанішиної потенційні кандидати відмовляються від посади через побоювання щодо умов праці та непередбачуваності адміністрації Дональда Трампа.

Про це пише видання Politico.

Чому Зеленський має проблеми із призначенням посла України в США?

Спочатку глава держави планував відправити до Вашингтона колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко. Проте вона відхилила цю пропозицію, що ускладнило процес пошуку відповідного фахівця.

Не секрет, що я розраховував на Юлію Свириденко та пропонував їй посаду посла в Сполучених Штатах,

– зазначав президент наприкінці липня.

Він підкреслював, що шукає кандидата з максимально високим рівнем кваліфікації, який відповідає статусу віцепрем’єр-міністра, міністра або очільника уряду.

Після відмови Свириденко підібрати гідну кандидатуру виявилося вкрай складно. Співрозмовники видання Politico стверджують, що претендентів відлякують специфічні умови роботи та необхідність комунікувати з непередбачуваною адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Колишня віцепрем’єр-міністерка та чинна народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, що впливові українські діячі уникають цього призначення. Вони побоюються, що на посаді їм бракуватиме свободи дій для досягнення ефективних результатів.

Зі свого боку, колишній український дипломат зауважив, що охочі очолити посольство все ж існують. "Звичайно, є люди, які хочуть цієї роботи, але немає нікого, хто б дійсно відповідав вимогам", - наголосив він.

Які ризики створює для України відсутність посла?

Журналісти Politico звертають увагу, що тривала пауза з призначенням посла може обернутися серйозними проблемами для Києва. Саме зараз у Вашингтоні ухвалюють ключові рішення щодо надання озброєння, систем протиповітряної оборони, обміну розвідданими та формування можливих умов для мирних переговорів.

Народний депутат Ярослав Юрчишин висловив припущення, що Володимир Зеленський може відкласти призначення нового дипломатичного представника до завершення проміжних виборів у Сполучених Штатах.

Важко буде судити, хто найкраще впишеться в політичний ландшафт, доки ці вибори не відбудуться,

– резюмував політик.

Нагадаємо, на початку серпня Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Ольги Стефанішиної з посади посла України в США.

Згодом стало відомо, що пані експосол отримала підозру від правоохоронних органів. Їй інкримінують незаконне збагачення на суму понад 13,9 мільйона гривень, а також внесення недостовірних даних до майнової декларації.