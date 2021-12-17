Зеленський з дружиною та Єрмаком побували на зйомках новорічного "Вечірнього кварталу"

Президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою та главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком 16 грудня відвідали зйомки новорічного випуску "Вечірнього кварталу". Захід відбувався у Києві в Палаці "Україна".

"Главком" пише, що концерт почався після 20 години – одразу після прибуття Зеленського. Глядачам у залі оголосили, що поруч із ними сидить глава держави.

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Зеленський сміявся із жартів про себе на "Вечірньому кварталі"

Опубліковане у мережі відео свідчить, що президент дивився номер про себе та сміявся. Зеленського пародіював актор студії "Квартал 95" Юрій Великий. От один із жартів:

Який же я радий знову опинитися в цьому залі! Стільки глядачів... Давно я такої кількості людей без плакатів не бачив.

А от приклад жарту від Юрія Ткача:

Цікаво: якщо я розслабляю живіт, ґудзик, який вистрелить, вважатимуть замахом на президента?

Якщо забули: коротко про те, що пов'язує Зеленського з "Кварталом 95"

Нинішній президент України був засновником студії "Квартал 95", і до початку політичної кар'єри був її керівником.

З травня 2019 року Володимир Зеленський очолив вже українську державу, вигравши вибори з розгромним результатом (73,22% голосів у другому турі проти 24,45% за Петра Порошенка).

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