Зеленський з дружиною та Єрмаком побували на зйомках новорічного "Вечірнього кварталу"

17 грудня 2021 , 05:01
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Джерело:

телеграм-канал "КП в Украине"

Президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою та главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком 16 грудня відвідали зйомки новорічного випуску "Вечірнього кварталу". Захід відбувався у Києві в Палаці "Україна".

"Главком" пише, що концерт почався після 20 години – одразу після прибуття Зеленського. Глядачам у залі оголосили, що поруч із ними сидить глава держави.

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Зеленський сміявся із жартів про себе на "Вечірньому кварталі"

Опубліковане у мережі відео свідчить, що президент дивився номер про себе та сміявся. Зеленського пародіював актор студії "Квартал 95" Юрій Великий. От один із жартів:

Який же я радий знову опинитися в цьому залі! Стільки глядачів... Давно я такої кількості людей без плакатів не бачив.

А от приклад жарту від Юрія Ткача:

Цікаво: якщо я розслабляю живіт, ґудзик, який вистрелить, вважатимуть замахом на президента?

Якщо забули: коротко про те, що пов'язує Зеленського з "Кварталом 95"

Варто передивитися відео до теми: про рік Зеленського та його шлях від коміка до президента

 

Автор: Олесь Друкач