Усім було п*х*ру, – Зеленський яскраво описав Будапештський меморандум і Мінські угоди

Президент Зеленський вважає, що припинення вогню має відбуватися за умови надання нашій країні сильних і дієвих гарантій безпеки. Глава держави назвав усі попередні домовленості, на кшталт Будапештського меморандуму і Мінських угод, "макулатурою".

В інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману політик зауважив, що Україна упродовж довгих років їхала у потягу із гарантіями безпеки, які були лише "папірцями", передає 24 Канал.

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Зеленський пояснив, чому сильні гарантії безпеки такі важливі

Так, президент згадав, що на початку своєї незалежності Україна мала гарантії безпеки у вигляді ядерної зброї. Втім, США та Росія змусили Київ відмовитися від неї. Тоді був підписаний Будапештський меморандум. На ньому гарантами безпеки України виступали 5 країн – США, Росія, Британія, Франція і Китай. У документі були прописані "запевняння", що Україна буде територіально цілісною і з власним суверенітетом.

"Зараз потрібно було б знайти цих усіх людей і посадити у тюрьму, хто усе це придумав", – різко висловився Зеленський про зміст меморандуму.

Президент зауважив, що після окупації Криму і частини Донеччини Україна десь тричі відправляла офіційні листи країнам – членам меморандуму.

Будапешстський договір передбачав, що Україна проводить консультації, якщо порушена її територіальна цілісність. Відповідно усі країни-гаранти мають терміново зустрітися. Втім, жодна із цих держав не відповіла на листа і не приїхала.

"Усім було пох*ру на Україну, на цих людей, на ці гарантії", – заявив Зеленський. Він підкреслив, що не можна довіряти папірцю, в якому написано, що "повірте, ми вас врятуємо", якщо на вас нападуть.

Із Мінськими угодами була така сама історія. З 2019 року Україна домагалася припинення вогню, відбулися сотні зустрічей. І нічого не змінилося.

Окремо Зеленський згадав, що у 2008 році президент-республіканець Буш заявив, що Україна має бути в НАТО. Але тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель була проти. Вона посприяла тому, щоб перекрити Україні шлях до Альянсу.

Президент наголосив, що гарантії безпеки мають бути конкретними.