Зеленський і Ердоган телефоном домовилися провести Стратегічну раду у Києві

Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Очільники України та Туреччини обговорили спільні виклики та подальшу співпрацю.

Президенти домовилися провести ювілейне, десяте засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому 2022 року в Києві.

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Зеленський та Ердоган погодилися, що Стратегічній раді високого рівня має передувати ґрунтовна підготовка, зокрема проведення в грудні 2021 року другого засідання "Квадриги" на рівні міністрів закордонних справ та оборони.

Підтримка в оборонній сфері

Формат "Квадриги" передбачає зустрічі 2+2 – міністрів оборони та МЗС України й Туреччини. Заснувати співпрацю у цьому форматі Зеленський і Ердоган на зустрічі 16 жовтня 2020 року, а у квітні 2021 домовилися продовжувати цей формат

Зеленський подякував Ердогану за незмінну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також активне залучення до роботи нового міжнародного механізму – Кримської платформи. Лідери також обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні та відповідних ініціатив з посилення безпеки в регіоні Чорного моря.

Сторони констатували, що стратегічне партнерство в оборонній сфері вже сьогодні зміцнює збройні сили двох держав.

Відзначили реалізацію низки важливих проєктів у галузях літакобудування та розбудови ВМС, а також наявні перспективи для поглиблення такої взаємодії. Глава Української держави, зокрема, повідомив Реджепу Таїпу Ердогану про початок серійного виробництва транспортного літака Ан-178,

– повідомили в ОП.

Економічна та торгова співпраця

Лідери відзначили налаштованість на завершення найближчим часом підготовки Угоди про зону вільної торгівлі. Також вони приділили увагу стану реалізації досягнутих домовленостей щодо низки проєктів двостороннього порядку денного, зокрема будівництва житла для представників кримськотатарського народу.

Сторони обговорили питання взаємодії в енергетичній сфері, серед іншого, шляхи диверсифікації постачання енергоресурсів.