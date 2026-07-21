Зеленський і Федоров продовжать перемовини, – радник президента

Як вважає радник президента Дмитро Литвин, між Володимиром Зеленським і Михайлом Федоровим мають пройти ще одні перемовини. Попередні відбулися 21 липня.

Про це Литвин заявив під час спілкування із журналістами. Щоправда, додаткових деталей не надав.

Що саме сказав радник президента?

Його попросили прокоментувати заяву Зеленського про нову посаду Михайлу Федорову. І запитали, чи відповів останній на пропозицію президента. На це Литвин сказав: "Думаю, будуть ще говорити".

Крім того, його запитали, коли буде рішення щодо призначення Федорова. Радник президента зауважив: "Це вже залежить не тільки від нас".

Що цьому передувало?

12 липня Зеленський анонсував перебудову уряду та звільнення прем'єра Юлії Свириденко. Згодом з'явилися чутки, що готується також відставка міністра оборони Михайла Федорова.

На тлі цих подій в Україні спалахнули масштабні протести, які тривають досі – люди вимагають повернути Федорова, натомість Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського звільнити.

15 липня Федоров заявив, що покидає Міноборони та підсумував свою роботу на посаді очільника відомства.

21 липня Зеленський визначився з новим Головком – місце Сирського має посісти Михайло Драпатий. Щодо Федорова, то він, імовірно, буде займатися технологічним складником розвитку держави.