Вперше від початку великої війни: Зеленський може зустрітися з прем'єром Індії – ЗМІ

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може зустрітися з Володимиром Зеленським. Їхня зустріч має зміцнити дружні стосунки між Індією та Україною.

Відомо, що політики можуть зустрітися під час саміту G7. Це буде перша особиста зустріч двох лідерів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Зустріч політиків дає можливість обговорити важливі питання та зміцнити дружні відносини між Індією та Україною. За інформацією видання, на початку поточного року заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова відвідала Нью-Делі, де вона закликала Індію підтримати "формулу миру" України.

Які стосунки Індії та Росії