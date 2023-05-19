Вперше від початку великої війни: Зеленський може зустрітися з прем'єром Індії – ЗМІ
Джерело:News18
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може зустрітися з Володимиром Зеленським. Їхня зустріч має зміцнити дружні стосунки між Індією та Україною.
Відомо, що політики можуть зустрітися під час саміту G7. Це буде перша особиста зустріч двох лідерів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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Зустріч політиків дає можливість обговорити важливі питання та зміцнити дружні відносини між Індією та Україною. За інформацією видання, на початку поточного року заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова відвідала Нью-Делі, де вона закликала Індію підтримати "формулу миру" України.
Які стосунки Індії та Росії
Індія має міцні зв'язки з Росією, що сягають часів холодної війни, і, як і раніше, сильно залежить від Кремля в плані військової техніки.
Ще 25 березня ЗМІ писали, що між Росією та Індією назріває новий конфлікт, оскільки Кремль не може задовольнити попит на постачання зброї для Індії. Представник ВПС Індії заявив парламенту, що через російське вторгнення в Україну велике постачання зброї з Росії зірвалося.
Позиція Індії щодо війни в Україні неоднозначна. Адже індійські компанії почали масово купувати російську нафту, яка подешевшала через західні санкції. Окрім того, країна утрималася під час голосування в Генасамблеї ООН щодо засудження російського вторгнення та окупації українських регіонів. Індія декларує свою позицію як нейтралітет і каже, що не планує приєднуватися до санкцій.