Володимир Зеленський здивував вибором транспорту, який він назвав. Про це він сказав під час розмови з журналістами.

Що сказав Зеленський?

Представники російських пропагандистських ЗМІ почали питати в українського лідера, коли той відвідає столицю країни-агресорки. Володимир Зеленський відповів їм.

На ракеті, б**,

– сказав глава держави.

Зверніть увагу! Російські чиновники, зокрема прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, неодноразово казали, що для переговорів Володимир Зеленський може прилетіти до Москви. Ці заяви є частиною російської пропаганди та демонструють небажання країни-агресорки проводити справжні перемовини. Українська влада заявляла, що переговори не можуть відбуватися на території Росії.

Нагадаємо, що того ж дня глава МЗС країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що Кремль нібито готовий до переговорів для досягнення сталого, справедливого миру в Україні. Водночас Москва на період переговорів не буде робити паузу у своїй війні.