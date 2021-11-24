Зеленський готовий боротись до кінця, – радник президента про "неоголошену війну" з Ахметовим

Після того, як Володимир Зеленський взявся боротися з олігархами – у ЗМІ почали говорити про "неоголошену війну" президента з Рінатом Ахметовим. В Офісі Президента впевнені, що Зеленському вистачить сил у цьому протистоянні.

Таку позицію радник президента з економічних питань Олексій Устенко висловив в авторській програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі. Він запевнив, що усі відчувають, що є напруженість у цій ситуації.

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"Я вважаю, що Зеленський чітко розуміє, що і у який спосіб він хоче робити. Це я бачу зі своїх розмов, вербальних сигналів, які отримую від голови держави, його публічних виступів. Таких проривних, на мій погляд, який був у Глазго або на 76 Генасамблеї ООН", – сказав Устенко.

Радник президента нагадав, що обіцянку боротися з олігархами Зеленський давав ще в період виборчої кампанії.

Він неодноразово повторював її і в Україні, і за її межами. Він готовий боротися до кінця і виконати те, що обіцяв,

– заявив він.

Устенко: Зеленський має чіткий намір

Радник розповів, що бачить бойовий настрій і в поведінці президента, і по тому, що відбувається у його кабінеті.

Він має чіткий намір перемогти. Він розуміє, як все відбувається. Намагаються намалювати, що є якесь нерозуміння. Мовляв, президента тримають у теплій ванні. Це не так. Він повністю розуміє, що відбувається по всіх напрямках. Олег Устенко Радник президента з економічних питань

Про що мовиться

У ЗМІ повідомляли, що між Офісом Президента та Рінатом Ахметовим ускладнилися відносини. Все, мовляв, через закон про олігархів та боротьбу з компаніями на ринках.

Про ймовірний конфлікт питали журналісти і самого олігарха. Той лише відповів, що не просився на зустріч із президентом Володимиром Зеленським і не робитиме цього.

До слова, політолог Ігор Петренко теж вважає, що напруженість відносин між Ахметовим та Зеленським існує.

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