Зеленський у Харкові: заслухав Сирського та інших командувачів

Президент України провів Ставку у Харкові. Разом із військовим керівництвом глава держави обговорив перспективи та загрози бойової ситуації на півночі.

Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована. Наші воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками Ставки.

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Відсіч наступу на півночі

Водночас, зазначив президент, Харківський напрямок залишається доволі складним. Тому було ухвалено рішення про посилення там українських підрозділів.

Глава держави заслухав розгорнуту доповідь Головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого.

На засіданні обговорили оперативну обстановку, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців.

Також детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам,

– підсумував Зеленський.

Викрили наміри ворога

Очільник ГУР Буданов, керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, а також голова СБУ Василь Малюк доповіли про плани окупантів щодо контрдиверсійних заходів.

Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні,

– заявив президент.

Окремо Зеленський заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів щодо поточної ситуації, нагальних потреб і можливих ризиків.

Нагадаємо, що у Генштабі зазначили, що обстановку на Харківщині більш-менш вдалося стабілізувати. Сили оборони завадили ворогу реалізувати свій план – максимально просунутися вглиб Вовчанська та закріпитися на позиціях у місті.

Зазначимо, що станом на ранок бої точились у районах населених пунктів Липці, Слобожанське, Стариця та Вовчанськ. За уточненою інформацією, противник втратив приблизно 260 осіб вбитими та пораненими, а також 40 одиниць військової техніки.

В Інституті вивчення війни підкреслили, що наступ Росії на півночі сповільнився. Ворогу за тиждень вдалося просунутися лише на 8 кілометрів.