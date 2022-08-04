Зеленський хоче поговорити з Сі Цзіньпіном особисто, щоб Китай переглянув ставлення до росії

Володимир Зеленський шукає прямого діалогу з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Наш президент заявив, що хоче поговорити, щоб у КНР переглянули те, як ставляться до росії.

Про це президент сказав у інтерв'ю одному з китайських видань. Матеріал вийшов під ранок 4 серпня.

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Чому Зеленський хоче розмови з Сі Цзіньпіном

Президент розповів, що наша країна намагається домовитися про такий дипломатичний дзвінок ще від початку повномасштабного вторгнення. Проте навіть за 6 місяців це так і не вдалося.

Я хотів би поговорити безпосередньо. Це дуже потужна держава (Китай – 24 канал). Це потужна економіка... Тому вона може політично, економічно впливати на росію. Крім того, Китай є постійним членом Ради безпеки ООН,

– сказав цитує Зеленський.

Також він згадав, що мав одну розмову з Сі Цзіньпіном минулого року. Мовляв, зараз така розмова була б дуже корисною. Адже використання величезного політичного та економічного впливу на росію Китаю було б достатньо, щоб покласти край бойовим діям.

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