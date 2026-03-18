iPad, де можна бачити поле бою: FT розповіли, чому Зеленський не передав планшет Трампу

Володимир Зеленський 17 березня вразив інформацією про iPad, де можна дивитися ситуацію на полі бою. Як виявилося, такий пристрій він ще раніше хотів передати Трампу.

Про це повідомив журналіст Financial Times Кристофер Міллер. Медійник пригадав, що про це йшлося в інтерв'ю з президентом у лютому.

Чи правда, що Трамп міг отримати iPad, де можна бачити фронт в Україні?

Кристофер Міллер написав, що Володимир Зеленський хотів показати Дональду Трампу свій iPad із даними про бойові дії в режимі реального часу. Це мало статися в лютому в Мюнхені під час безпекової конференції, але Трамп не приїхав. Тож інформації не отримав.

Чесно кажучи, я хотів показати це Трампу у Мюнхені. Тому що на моєму iPad я можу одразу побачити, які атаки відбуваються – дрони, ракети тощо, – що ми перехоплюємо в режимі реального часу, а також скільки коштує один кілометр нашої землі в будь-який момент. Скільки російських солдатів коштує загарбникам один кілометр окупованої землі,

– процитував журналіст Зеленського.

Що за планшет, де показують ситуацію на полі бою?

Володимир Зеленський розповів про нього, звертаючись до парламенту Великої Британії 18 березня.

У мене є доказ того, що еволюція безпеки може бути швидкою і дешевшою, ніж старі оборонні системи. Це iPad із програмним забезпеченням, яке дає нам змогу контролювати нашу безпеку в режимі реального часу. Це правда. У нас є ці айпади. У мене є один, у мого прем'єр-міністра також, у нашого міністра оборони та в наших найвищих військових командувачів – у них вони є. Він дає нам змогу бачити лінію фронту в Україні і навіть кожного вбитого ворога – з відеодоказами,

– сказав президент.

Зеленський демонструє планшет: дивіться відео

Він підкреслив, що зараз 90 відсотків втрат Росії на фронті – результат роботи дронів. Також на iPad можна бачити авіаудари, битви на морі, далекобійні удари по Росії.

"Це дає нам контроль у режимі реального часу над безпекою людей, нашої інфраструктури та енергетичного сектору. І я вірю, що еволюція безпеки дасть можливість кожному лідеру, кожному міністру оборони і навіть пересічним громадянам мати такі інструменти, а разом із ними – високий рівень захисту життя", – наголосив гарант.

Цікаво, що Зеленський подарував такий планшет королю Великої Британії Чарльзу III.