Зеленський ініціював, щоб громадянам гарантували всю суму банківських вкладів

В Україні буде запроваджено пільгове кредитування для підприємців під 0% на час воєнного стану, масштабну дерегуляцію, а також гарантування 100% вкладів громадян у банках.

Усе це з метою стимулювання економіки. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні.

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Він доручив знайти законодавчу можливість гарантувати громадянам 100% їхніх вкладів в українських банках.

"Не частину, як зараз, як завжди, а повністю. Увесь депозит. У будь-якому банку нашої держави. Щоб люди не втратили гроші й не боялися цього за жодних обставин. Тож чекаю конкретики, проєкту рішення", – сказав Володимир Зеленський і висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає таку ініціативу, "бо це потрібно українцям".

Крім того, за словами Глави держави, уряд уже підготував рішення про розширення можливостей кредитування для підприємців на базі програми "5 – 7 – 9%".

Це означає, що будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану плюс 1 місяць після війни.

Далі буде мінімальна ставка – 5%.

Загальний обсяг кредиту може бути до 60 мільйонів гривень.

Кабінет Міністрів має незабаром проголосувати за масштабне скорочення регуляцій.

За словами Президента, ці рішення стимулюватимуть українську економіку й повертатимуть нашу країну до життя всюди, де бізнесу буде безпечно працювати.

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