Український президент Володимир Зеленський прибув до Канади із неанонсованим візитом. Він пробуде там з 21 по 22 вересня.

Про візит Зеленського оголосив прем’єр-міністр Джастін Трюдо. Відомо, що у планах нашого президента - зустрітись із членами уряду Канади.

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Зеленський прибув до Канади

Джастін Трюдо оголосив, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Канаді з 21 по 22 вересня. Двоє лідерів продовжать тісно співпрацювати над зміцненням зв’язків між державами й допомогою українському народу у подальшій обороні від російського жорстокого й невиправданого вторгнення. Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться,

– йдеться у повідомленні.

Під час візиту Зеленський планує зустрітись із членами уряду Канади, а також виступить у парламенті. Також він вирушить до Торонто де зустрінеться із канадськими бізнес-лідерами з метою зміцнення інвестицій приватного сектору у майбутнє України.

"Канада разом із союзниками й партнерами й надалі стоятиме пліч-о-пліч із народом України протягом усього часу, що знадобиться. У тісній співпраці ми посилюватимемо економічний тиск на режим Путіна, поки він не почне поважати територіальну цілісність й суверенітет України", – зазначили в офісі глави канадського уряду.

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