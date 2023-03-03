Зеленський розповів, що гальмує швидку перемогу України

Володимир Зеленський назвав одну з головних причин, яка гальмує перемогу України у війні. Вона полягає в тому, що Росія досі може виробляти зброю.

Під час пресконференції у Львові з президентом Латвії Володимир Зеленський зауважив, що є країни, зокрема в Євросоюзі, які "не готові діяти потужно". Про це повідомляє 24 Канал.

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Проти Росії потрібно більше санкцій

Президент зауважив, що є держави, які не готові діяти потужно і знаходять в санкційних кроках компроміси для Росії. Зеленський зауважив, що це унеможливлює швидку перемогу України над Росією.

Це (слабкі санкції – 24 Канал) унеможливлює швидку перемогу. Тому що військова інфраструктура у Росії залежить від цього,

– сказав він.

Глава держави наголосив, що Україна та її партнери повинні зробити все для того, щоб не дати Росії можливість виробляти ту кількість зброї, з якою окупанти до нас приходять.

Він додав, що санкції вже діють. Проте для кращого ефекту вкрай важливо дотиснути партнерів – як і в Європі, так і по всьому світу.

До Львова на зустріч з Зеленським приїхав президент Латвії