Зеленський з Макроном домовилися про локомотиви потягів та патрульні катери для України
8 лютого 2022 , 15:12Читать новость на русском
Україна та Франція розширили свою співпрацю. Під час зустрічі Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном вдалося погодити постачання локомотивів потягів та патрульних катерів для України.
Український лідер розповів, що мовиться про постачання 130 локомотивів. Про це Зеленський розповів під час спільного брифінгу, передає 24 канал.
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