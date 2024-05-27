Зеленський побував на аудієнції у короля Іспанії

Володимир Зеленський у понеділок, 27 травня, прибув до Іспанії. Під час офіційного візиту гарант України мав аудієнцію в короля Іспанії Феліпе VI.

Про це український президент розповів у своєму телеграм-каналі. Про що говорив Зеленський із королем Іспанії, читайте далі в матеріалі.

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Аудієнція у Його Величності Короля Феліпе VI

Глава держави на аудієнції подякував за зусилля Іспанії у сфері гуманітарної допомоги Україні та підтримки українських громадян, яких вона прихистила.

Я вдячний Іспанії та всім вам за те, що ваші серця не потемнішали. Ви допомагаєте, ви зміцнюєте нашу українську силу, яка тримає фронт проти російської агресії. І своєю небайдужістю ви рятуєте тисячі життів,

– сказав Зеленський, звертаючись до присутніх на аудієнції в Короля Іспанії.

Гарант також висловив сподівання на відкриття в Україні офісу Інституту Сервантеса, де Король Іспанії є почесним головою Комітету патронів.

"Іспанія допомагає, зміцнює нашу українську силу, яка тримає фронт проти російської агресії. Ця небайдужість рятує тисячі життів", – резюмував Зеленський.

Крім цього, президент України запросив Його Величність Феліпе VI та Її Величність Королеву Летицію відвідати Україну у зручний для них час.

Також відомо, що опісля Володимир Зеленський зустрівся з головами Конгресу депутатів та Сенату Генеральних кортесів Іспанії Франсиною Арменголь та Педро Ролланом, а також з головами фракцій іспанського парламенту.

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