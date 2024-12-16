Зеленський має готуватися до угоди про перемир'я, – Трамп

Майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що Володимиру Зеленському потрібно бути готовим до укладання угоди про завершення війни. Він додав, що президент України отримав сигнал, що "хоче миру".

Це питання Трамп збирається обговорити з російським диктатором Владіміром Путіним. Про це повідомляє на 24 Канал із посиланням на брифінг новообраного президента США у Палм-Біч у Флориді.

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Трамп каже, що Україна має бути готова до угоди про перемир'я

"Треба укласти угоду", – заявив Трамп під час свого виступу.

Він додав, що обговорить це з Путіним та Зеленським, бо "його турбують фотографії різанини в результаті конфлікту". Вони йому нагадали часи громадянської війни в США 1861 – 1865 років.

Тому Трамп заявив, що "це має бути зупинено", однак не уточнив, чи йдеться про поступки територіями.

При цьому він додав, що більша частина спірної території стала руїнами і що на їхнє відновлення підуть століття.

Як пише Time, майбутній президент США казав, що має "дуже хороший план" щодо закінчення війни, але якщо він розкриє його зараз, то він стане "майже нікчемним планом".