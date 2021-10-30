Зеленський має готуватися до війни

Один із українських представників у ТКГ, журналіст Сергій Гармаш, повідомив, що російська сторона вимагала замінити у Тристоронній контактній групі депутата Галину Третьякову на іншого українського депутата – Віктора Медведчука.

Ця вимога може викликати здивування. Який Медведчук? Медведчук перебуває в Україні під слідством, під домашнім арештом, на нього накладені санкції. Але річ у тому, що Путіну на це просто начхати.

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Можливо, в оточенні президента Володимира Зеленського і розраховували, що після запровадження санкцій та арешту Медведчука та зникнення з ефіру його телеканалів Путін зрозуміє, що про врегулювання в Україні треба розмовляти лише із Зеленським та із тими, кого призначить український президент. Але це яскрава демонстрація нерозуміння психології російського правителя.

Перше . Путіну зовсім не цікаве врегулювання в Україні. Чим довше продовжуватиметься конфлікт на Донбасі – тим більше він матиме вплив на ситуацію у нашій країні.

. Путіну зовсім не цікаве врегулювання в Україні. Чим довше продовжуватиметься конфлікт на Донбасі – тим більше він матиме вплив на ситуацію у нашій країні. Друге. Путін не сприймає Україну як державу, а Зеленського як її президента. Зеленський для нього – керівник бунтівної провінції, а Медведчук – "смотрящій за регіоном", якого він обрав сам. І якщо цього не розуміють Зеленський та українці, тим гірше для них.

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Третє. Путін ненавидить, коли на нього тиснуть. Він упертий, як підліток з пітерського підворіття. І якщо він бачить, що його друга Медведчука намагаються вилучити з політики, він лише посилюватиме тиск, лише наполягатиме на поверненні Медведчука в переговорний процес.

Тоді що робити Зеленському, якщо він хоче миру?

І що робити українцям, якщо вони хочуть, щоб війна завершилася? Нічого особливого. Бажати миру, готуватися до війни.