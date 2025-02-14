Трамп справді дав мені свій телефонний номер, – Зеленський

Президент Зеленський зізнався, що Трамп дійсно дав йому свій телефонний номер. Американський очільник сказав, що український глава може дзвонити йому будь-коли.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.

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Як Зеленський отримав номер телефона Трампа

Зеленський розповів, що мав із Трампом "дуже хорошу розмову".

"Він дав мені свій телефонний номер. До речі, це було смішно. Сподіваюся, президент Трамп не буде проти, я вам розкажу", – сказав український президент.

Сталося це під час обговорення можливого приїзду Зеленського до Вашингтона без запланованої дати.

Я сказав йому, що ідея приїхати (до Вашингтона – 24 Канал) без дати геніальна. А він відповів: "Можна дзвонити мені в будь-який час, коли завгодно". Я сказав йому: "Так, дуже вам дякую. Але минулого разу ви сказали мені, що можна дзвонити напряму в будь-який час і не дали свого номера телефона". Він сказав: "Добре, гаразд, можна дзвонити в будь-який час",

– розповів Зеленський.

Він додав, що сподівається і розраховує на допомогу Трампа, бо той є президентом під час найбільшої війни на європейському континенті.

Володимир Зеленський також зауважив – якщо Трамп обере нашу сторону і не буде десь посередині, то він зможе натиснути на Путіна для того, щоб зупинити війну.