Зеленський може прибути у Хіросіму урядовим бортом Франції: нові деталі візиту

Президент України Володимир Зеленський може прибути на саміт G7 у Хіросіму. Коли саме – поки невідомо.

Про це повідомило дипломатичне джерело. До речі, у США також заявили про присутність Зеленського на саміті G7 у Хіросімі, де він може зустрітись з Джо Байденом.

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Зеленський може прибути до Хіросіми

Дипломатичне джерело відмовилося коментувати, коли саме Зеленський прибуде до Хіросіми.

Водночас радник з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив особисту присутність Володимира Зеленського на саміті G7 у Хіросімі, і зазначив, що з ним зустрінеться президент США Джо Байден.

Я вважаю, що президент Байден зустрінеться з ним,

– сказав Салліван журналістам.

Він додав, що наразі у нього немає офіційного оголошення про зустріч, але Байден "з нетерпінням чекає на можливість зустрітися віч-на-віч" із Зеленським.

До речі, візит Зеленського підтвердив і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

У заяві Міністерства закордонних справ Кісіда зазначив, що уряд Японії вирішив провести засідання щодо України з лідерами G7 21 травня, що є останнім днем саміту. Спочатку йшлося про плани Зеленського бути присутніми на саміті в онлайн-форматі, однак президент висловив сильне бажання приєднатися до нього особисто.

"Ухвалено рішення провести сесію щодо України з лідерами G7 за очної участі президента Зеленського. Президент Зеленський також візьме участь як гість у сесії з питань миру та стабільності з главами держав і урядів "Великої сімки" та лідерами запрошених країн", – наголосив він.

У заяві підтверджено, що Кісіда та Зеленський також планують провести двосторонню зустріч 21 травня.

До речі, також український президент розглядає можливість відвідування музею Хіросіми та покладання вінка до найближчого кенотафу на згадку про жертв атомного бомбардування.

Байден планує оголосити багатомільйонну допомогу Україні

Президент США Джо Байден планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні після зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті G7. Очікувана допомога – 375 мільйонів доларів.

До пакета допомоги увійдуть артилерійські знаряддя, бронетехніка та протитанкові засоби.

На саміті G7 ухвалили важливу заяву щодо України

Нагадаємо, що лідери "Великої сімки" підтвердили зобов'язання надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки потрібно. Окрім того, на саміті підкреслили, що будуть робити нові кроки, аби Росія скоріше зазнала поразки.

До речі, на саміті також Росію закликали припинити війну та повністю вивести свої війська з території України, адже ця агресія є порушенням міжнародного права та статуту ООН. Окрім того, у G7 заявили, що безвідповідальна ядерна риторика Росії, підрив режимів контролю над озброєннями та заявлений намір розмістити ядерну зброю в Білорусі є небезпечними та неприйнятними.