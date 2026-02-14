Ключова зустріч ще попереду: які важливі теми уже встиг обговорити Зеленський у Мюнхені

У Мюнхені 13 лютого 2026 року стартувала безпекова конференція, яка триватиме до 15 лютого. Володимир Зеленський також братами в ній участь. Президент України розпочав свій візит з того, що відвідав Український дім.

Ведуча Андріана Кучер розповіла 24 Каналу, що там Зеленський поспілкувався з американськими сенаторами, які представляють Республіканську та Демократичну партії. Крім того, на українського лідера очікує ще багато зустрічей.

Як триває візит Зеленського до Мюнхена?

Ведуча 24 Каналу зазначила, що, попри щільний графік Володимира Зеленського у Мюнхені, у нього запланована важлива зустріч із Марко Рубіо.

Цікаво, що держсекретар США 13 лютого мав зустрітись із європейськими лідерами у так званому "Берлінському форматі" щодо України на полях Мюнхенської конференції. Проте в останню мить скасував її. Його представник заявив, що Рубіо залучений та зайнятий питанням російсько-української війни на багатьох інших заходах у Мюнхені.

Учасники Мюнхенської конференції розглядають це (скасування зустрічі – 24 Канал) як небажання американської влади залучати європейські столиці до дипломатичного врегулювання війни в Україні. Для нас це також є фактором, який насторожує,

– сказала Андріана Кучер.

Попри це, Володимир Зеленський доволі позитивно оцінив зустріч європейських партнерів щодо подальшої підтримки України.

Володимир Зеленський підкреслив, що під час "Берлінського формату" сторони дуже детально проговорили енергетичні питання, які є в України.

Я думаю, що зараз ми можемо працювати над найбільшим енергетичним пакетом. Окремо ми попрацюємо над ракетами для ППО та деякими іншими речами, щоб посилити наших військових,

– сказав президент України.

Щодо зустрічі Володимира Зеленського із Марко Рубіо, то вона запланована 14 лютого о 18:00 за київським часом. Цю подію, ймовірно, варто розглядати як підготовку до наступного раунду переговорів у Женеві, які триватимуть з 17 по 18 лютого.

Які результати Мюнхенської конференції для України?