Зеленський надав звання Героя України 15 військовим

Президент Володимир Зеленський 26 березня відзначив державними нагородами 15 українських захисників.

Відповідний указ з'явився на сайті українського лідера напередодні.

Важливо Зеленський нагородив 63 правоохоронців: 7 з них – посмертно

Володимир Зеленський надав держнагороди за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Повний перелік українських бійців, які отримали звання Герой України та орден "Золота Зірка", дивіться за посиланням.

Зауважимо, що раніше президент України нагородив українських правоохоронців. На жаль, 7 із 63 працівників правоохоронних органів відзначили посмертно. Також Зеленський подякував усім Героям з СБУ за те, що вони протягом 30 років української історії ламали плани ворогів і працювали в інтересах народу.

І будемо пам'ятати завжди всіх працівників Служби, які загинули за Україну, виконуючи завдання з протидії російській агресії. За цей місяць бойових дій відзначені державними нагородами 77 працівників Служби безпеки,

– зазначив Зеленський.

Нічне звернення Зеленського за 26 березня: дивіться відео