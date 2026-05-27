Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі протиракетної оборони

Володимир Зеленський надіслав Дональду Трампу термінового листа. У нього президент України вказав на критичну нестачу протиракетної оборони нашої держави.

Про це писало видання The Kyiv Independent. Інформацію про лист також підтвердили й в Офісі Президента у коментарі 24 Каналу.

Що відомо про листа, який надіслав Зеленський до Трампа?

Журналісти зазначали, що Володимир Зеленський надіслав листа президенту США Дональду Трампу, в якому попередив про погіршення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні, зокрема можливостей протиракетної оборони.

Це звернення українського лідера пролунало на тлі посилення Росією масованих повітряних атак на Україну та публічних погроз новою хвилею далекобійних ударів по Києву, зокрема ударів по "центрах прийняття рішень" України.

Коли йдеться про протиповітряну оборону від ракет, ми покладаємося на наших друзів. Коли йдеться про захист від балістичних ракет, ми майже виключно покладаємося на Сполучені Штати,

– йдеться в листі, з яким ознайомився The Kyiv Independent.

Українські чиновники побоюються, що обмежені запаси ракет-перехоплювачів Patriot та інших систем, наданих Заходом, можуть не витримувати нових російських бомбардувань.

"Це справді складно, коли йдеться про протибалістичну оборону", – сказав журналістам обізнаний співрозмовник.

За словами чиновника, пані посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина розповсюдила листа Білому дому, спікеру Палати представників Майку Джонсону та іншим членам американського Конгресу.

Поточні темпи постачань за програмою PURL більше не відповідають реальності загрози, з якою ми стикаємося. Я прошу вашої допомоги у захисті неба України від російських ракет,

– йдеться у листі Зеленського.

Довідково! PURL – це спільна програма США та інших країн НАТО, спрямована на фінансування та постачання критично важливого озброєння американського виробництва для України. За цією ініціативою партнери Альянсу регулярно роблять грошові внески для закриття ключових потреб української армії.

Глава держави також від імені українського народу попросив президента Дональда Трампа та Конгрес США продовжувати співпрацю і допомогти із ракетами Patriot PAC-3 та додатковими системами для зупинення російської балістики та інших ракет.

"Більшість російських ракет можна зупинити", – написав Володимир Зеленський.

Що кажуть стосовно листа в Офісі Президента?

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин підтвердив 24 Каналу інформацію, що Володимир Зеленський надіслав термінового листа до Сполучених Штатів про критичну нестачу систем протиракетної оборони та відповідних боєприпасів для захисту українського неба.

Литвин також підтвердив, що лист було направлено як президенту Дональду Трампу, так і Конгресу Сполучених Штатів.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні 24 травня Росія запустила 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Протиповітряній обороні вдалося збити 55 ракет та 549 безпілотників. Окрім того, 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що стовідсоткового результату відбиття комбінованих ударів наразі не може гарантувати жодна країна у світі. Окрім того, за словами полковника, росіяни спеціально ускладнюють роботу нашим бійцям під час подібних нальотів.