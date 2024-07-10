Нам потрібно, щоб Путін програв: Зеленський розповів про можливий вихід на кордони 1991 року

Володимир Зеленський наголосив на гострій необхідності поразки Путіна. Адже існує загроза заморозки конфлікту та повторного вторгнення ворога.

У вівторок, 9 липня, Зеленський доєднався до саміту НАТО у Вашингтоні. Очільник держави розповів, що наразі ще потрібно Україні задля успішного виходу на кордони 1991 року, інформує 24 Канал.

Дивіться також Зеленський оцінив, чи достатньо ЗРК Patriot отримала Україна від партнерів

Потрібно рятувати людей та державу

Президент наголосив на необхідності подальшого постачання допомоги Україні задля перемоги. Адже наразі наша держава ще не напрацювала захисний механізм, як у НАТО.

І ми не члени НАТО, у нас немає такої парасольки. Нам потрібно, щоб Путін програв. Ми не хочемо, щоб він був на нашій території, тому що в будь-якому разі це заморожений конфлікт. І це питання часу, коли він знову прийде з вторгненням, а він це зробить,

– резюмував Зеленський.

Посеред ефективних шляхів завершення війни очільник держави назвав організацію другого Саміту миру та підтримку від Сполучених Штатів.

"Щоб світ натиснув на Путіна, щоб зупинити війну. Це найкращий спосіб", – додав Зеленський.

Варто відзначити, що Президент України наголосив європейським партнерам на збільшення передачі винищувачів F-16.