Зеленський нагородив 281 захисника і захисницю орденами та медалями

Українські захисники продовжують героїчно боронити країну від російських окупантів. Президент Володимир Зеленський відзначив держнагородами 281 військовослужбовця.

Відповідний указ Зеленський підписав 13 квітня. Повний перелік нагороджених захисників можна переглянути на сайті Офісу Президента.

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Зеленський вручив держнагороди низці бійців

Президент відзначив 281 українського захисника та захисницю державними нагородами. 270 з них – військовослужбовці Збройних Сил України.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бійців нагородили:

орденами Богдана Хмельницького,

орденами "За мужність",

орденами Данила Галицького,

медалями "За військову службу Україні",

медалями "Захиснику Вітчизни",

медалями "За врятоване життя".

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