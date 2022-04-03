Зеленський нагородив орденами й медалями ще 131 військового
3 квітня 2022 , 07:00Читать новость на русском
Джерело:сайт Президента України
Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 131 військового. На жаль, 9 наших бійців – посмертно.
Відповідний указ з'явився на сайті президента України напередодні, 2 квітня.
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Указом президент постановив нагородити військових "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
Українським захисникам Зеленський надав такі нагороди:
- орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня;
- орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня;
- орден "За мужність" ІІ ступеня;
- орден "За мужність" ІІІ ступеня;
- медаль "За військову службу Україні";
- медаль "Захиснику Вітчизни".
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