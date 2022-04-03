Зеленський нагородив орденами й медалями ще 131 військового

3 квітня 2022 , 07:00
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Джерело:

сайт Президента України

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 131 військового. На жаль, 9 наших бійців – посмертно.

Відповідний указ з'явився на сайті президента України напередодні, 2 квітня.

Важливо Зеленський нагородив ще 136 військових

Указом президент постановив нагородити військових "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Українським захисникам Зеленський надав такі нагороди:

  • орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня;
  • орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня;
  • орден "За мужність" ІІ ступеня;
  • орден "За мужність" ІІІ ступеня;
  • медаль "За військову службу Україні";
  • медаль "Захиснику Вітчизни".
Повний перелік українських захисників, які отримали державні нагороди, – дивіться за посиланням.

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Автор: Альона Захарова