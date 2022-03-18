Зеленський нагородив понад 130 українських захисників і захисниць, 36 – посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 138 захисників та захисниць України. На жаль, 36 із них – посмертно.

Відповідний указ №145/2022 опублікований на сайті глави держави.

Військовослужбовців нагороджено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

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Президент відзначив захисників орденами: Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

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