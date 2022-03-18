Зеленський нагородив понад 130 українських захисників і захисниць, 36 – посмертно
18 березня 2022 , 15:21Читать новость на русском
Джерело:Указ Президента України
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 138 захисників та захисниць України. На жаль, 36 із них – посмертно.
Відповідний указ №145/2022 опублікований на сайті глави держави.
Військовослужбовців нагороджено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Читайте також Висновок щодо заявки України на членство в ЄС буде протягом кількох місяців, – Зеленський
Президент відзначив захисників орденами: Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".
Втрати ворога станом на 17 березня: дивіться відео