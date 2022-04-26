Зеленський нагородив працівників зміни, які залишались на ЧАЕС під час окупації

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження працівників зміни, які не залишили Чорнобильську АЕС в період окупації російськими військами.

Про це він розповів під час вечірнього звернення до українців 26 квітня, в День пам'яті Чорнобильської трагедії, повідомляє 24 канал.

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Зеленський про мужність працівників зміни, які залишались на ЧАЕС під час окупації

Президент розповів, що сьогодні звання Героїв України отримали працівники, які перебували на території об'єкту під час тимчасової окупації російськими загарбниками.

Нагородив сьогодні наших героїв – працівників зміни на ЧАЕС, які не залишили об'єкт та підтримували його роботу попри загрозу життю,

– зазначив він.

Зеленський додав, що окупанти ввірвалися на ЧАЕС без базового розуміння правил радіаційної безпеки.

Вважаю, що після усього, що російські військові зробили в Чорнобильській зоні та на Запорізькій АЕС, ніхто в світі не може почуватися безпечно, знаючи, яка кількість атомних обʼєктів, ядерної зброї та відповідних технологій є у російської держави,

– підсумував він.

Окупація ЧАЕС: коротко

Російські загарбники захопили Чорнобиль 24 лютого, взявши у полон українських прикордонників та персонал станції.

Окупанти рили окопи на території зони відчуження, зокрема, в Рудому лісі.

Під час відступу, росіяни взяли в полон українських нацгвардійців, які захищали Чорнобиль. Згідно з останніми новинами, їх вивезли на територію Білорусі.

Окупація, яка тривала до кінця березня, викликала побоювання щодо ядерної безпеки у світі. Однак наразі рівень радіаційної активності в зоні Чорнобиля – у межах норми.

Дивіться вечірнє звернення Зеленського за 26 квітня