Це заслужено, – офіцер про нагородження Залужного званням Героя

Ввечері 8 лютого Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського. Українські військові вдячні колишньому головнокомандувачу ЗСУ за роки відданої служби.

Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко прокоментував 24 Каналу нагородження Залужного званням Героя. Як відомо, під час церемонії президент і колишній головнокомандувач міцно обійнялись.

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"Очевидно, це заслужена нагорода, це визнано відповідним указом Верховного Головнокомандувача", – констатував Назаренко.

Крім Залужного, звання Героя також здобули керівник української розвідки Кирило Буданов, підполковник ЗСУ В'ячеслав Агеєв, головний сержант Анатолій Банацький, штаб-сержант Олександр Костенко тощо.

Яка ситуація на Сході

Попри несприятливі погодні умови, російські окупанти далі обстрілюють українські позиції великокаліберною артилерією та намагаються наступати малими групами. Але вони не мають успіху.

Захисники тримають оборону й відбивають усі ворожі атаки. Противник зазнає шалених втрат, які не рахує.

Героями насправді є всі ті, хто щодня робить це диво, щодня тримає лінію фронту, щодня відбиває атаку ворога,

– наголосив Назаренко.

Уже неодноразово заявляли про те, що активізація росіян по всій лінії фронту пов'язана з підготовкою до президентських виборів навесні. Владіміру Путіну конче потрібні якісь успіхи на полі бою, тому він радо відправлятиме маси живої сили в Україну.

Залужного звільнили: основне