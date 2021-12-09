Зеленський наступного тижня зустрінеться з Макроном і Шольцом
9 грудня 2021 , 23:06Читать новость на русском
Джерело:"Право на владу"
Володимр Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем
Відповідну заяву зробив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це він розповів у ефірі 9 грудня.
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Зеленський зустрінеться з Макроном та Шольцом
Зеленський зустрінеться з Макроном та Шольцем наступного тижня у Брюсселі,
– заявив Єрмак.
Глава Офісу Президента пояснив: "Думаю, що ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб був проведений саміт лідерів нормандського формату".
Політик також додав, що Штати дуже зацікавлені, щоб в Україну прийшов мир.