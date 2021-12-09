Зеленський наступного тижня зустрінеться з Макроном і Шольцом

9 грудня 2021 , 23:06
Читать новость на русском

Джерело:

"Право на владу"

Володимр Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем

Відповідну заяву зробив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це він розповів у ефірі 9 грудня. 

Читайте також Байден провів телефонну розмову з Зеленським

Зеленський зустрінеться з Макроном та Шольцом

Зеленський зустрінеться з Макроном та Шольцем наступного тижня у Брюсселі,
– заявив Єрмак. 

Глава Офісу Президента пояснив: "Думаю, що ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб був проведений саміт лідерів нормандського формату". 

Політик також додав, що Штати дуже зацікавлені, щоб в Україну прийшов мир. 