Зеленський наступного тижня зустрінеться з Макроном і Шольцом

Володимр Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем

Відповідну заяву зробив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це він розповів у ефірі 9 грудня.

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Зеленський зустрінеться з Макроном та Шольцом

Зеленський зустрінеться з Макроном та Шольцем наступного тижня у Брюсселі,

– заявив Єрмак.

Глава Офісу Президента пояснив: "Думаю, що ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб був проведений саміт лідерів нормандського формату".

Політик також додав, що Штати дуже зацікавлені, щоб в Україну прийшов мир.